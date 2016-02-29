Ищем разработчика, который имеет опыт работы с базой ГИБДД

Добрый день , уважаемые фрилансеры! Техническое задание. 1. Добавить PageViewController (с точками) для первоначального обучения пользователя приложения. Буквально 5 пять картинок. Показываться этот PageViewController должен только, если пользователь устанавливает приложение в первый раз. ...