Разработка приложения таскменеджера для Android

Добрый день.

Необходимо разработать таскменеджер для Android начиная с KitKat, а также, возможно веб-сервиса для нее. Дизайн готов. Работа через СБС, оплата разбита по релизам. Если нужно, можем обсудить другие условия работы. Подробности о приложении в ТЗ.

Жду от вас предложения по срокам и цене отдельно за первый релиз и за весь проект.