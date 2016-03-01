Разработка приложения таскменеджера для Android

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Закрыт8 заявок254 просмотра

Добрый день.

Необходимо разработать таскменеджер для Android начиная с KitKat, а также, возможно веб-сервиса для нее. Дизайн готов. Работа через СБС, оплата разбита по релизам. Если нужно, можем обсудить другие условия работы. Подробности о приложении в ТЗ.

Жду от вас предложения по срокам и цене отдельно за первый релиз и за весь проект.

Android
8 лет назад
VidaStyle
Борис 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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