Приложение "Открытки" для Андроид

ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1rVyQSpWqPhA3Df8V6R0p4-4afJoxEMSuZqFJp2CY6wE/edit?usp=sharing

Прошу вопросы, а если вопросов нет - предложения прошу в формате:

1. Срок

2. Стоимость

3. Ваши релевантные работы

Если по сроку и стоимости есть варианты (например, "Можно сделать html, а можно нативное. На HTML будет побыстрее и похуже, но проще портировать") - предлагайте пожалуйста.