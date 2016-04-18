Приложение "Открытки" для Андроид

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен8 заявок477 просмотров

ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1rVyQSpWqPhA3Df8V6R0p4-4afJoxEMSuZqFJp2CY6wE/edit?usp=sharing

Прошу вопросы, а если вопросов нет - предложения прошу в формате:

1. Срок

2. Стоимость

3. Ваши релевантные работы

Если по сроку и стоимости есть варианты (например, "Можно сделать html, а можно нативное. На HTML будет побыстрее и похуже, но проще портировать") - предлагайте пожалуйста.

AndroidHTML
9 лет назад
smsina
47 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kitemeall
29 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$70
10 дней
Однозначно могу рекомендовать Ростислава. Все гут!
Четкая постановка задачи, постоянная коммуникация, своевременная оплата. Все ОК!

Заявки фрилансеров

kitemeall
29 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад