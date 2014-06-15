Ростислав настоящий "тыж программист". Сделал все в сроки и качественно. Все замечания и правки он вносил в течении часа, что в других случаях обычно тянется на 1-2 дня. Человек владеет java script , html5 и css3 на профессиональном уровне, а в том, чем не владеет, готов разобраться буквально за 1 вечер. Ростиславу благодарность от коллектива компании "Крас и Ко", карьерного роста, денег и печенек. Буду работать еще.