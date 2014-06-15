kitemeall

Ростислав kitemeall

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
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Отзывы заказчиков
smsina
46 летПортугалия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$70
10 баллов
8 лет назад
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Однозначно могу рекомендовать Ростислава. Все гут!
Четкая постановка задачи, постоянная коммуникация, своевременная оплата. Все ОК!
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MafiyaRU
Арсений 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
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Ростислав настоящий "тыж программист". Сделал все в сроки и качественно. Все замечания и правки он вносил в течении часа, что в других случаях обычно тянется на 1-2 дня. Человек владеет java script , html5 и css3 на профессиональном уровне, а в том, чем не владеет, готов разобраться буквально за 1 вечер. Ростиславу благодарность от коллектива компании "Крас и Ко", карьерного роста, денег и печенек. Буду работать еще.
Четкая постановка задания, своевременная оплата, на связи в любое время дня и ночи! Рекомендую!
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