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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
8 лет назад
Однозначно могу рекомендовать Ростислава. Все гут!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, постоянная коммуникация, своевременная оплата. Все ОК!
$10
10 баллов
10 лет назад
Ростислав настоящий "тыж программист". Сделал все в сроки и качественно. Все замечания и правки он вносил в течении часа, что в других случаях обычно тянется на 1-2 дня. Человек владеет java script , html5 и css3 на профессиональном уровне, а в том, чем не владеет, готов разобраться буквально за 1 вечер. Ростиславу благодарность от коллектива компании "Крас и Ко", карьерного роста, денег и печенек. Буду работать еще.
Ответный отзыв
Четкая постановка задания, своевременная оплата, на связи в любое время дня и ночи! Рекомендую!