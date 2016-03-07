Консультирование/помощь в создании приложения на андроид

ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1rVyQSpWqPhA3Df8V6R0p4-4afJoxEMSuZqFJp2CY6wE/edit?usp=sharing Прошу вопросы, а если вопросов нет - предложения прошу в формате: 1. Срок 2. Стоимость 3. Ваши релевантные работы Если по сроку и стоимости есть варианты ...