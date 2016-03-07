Консультирование/помощь в создании приложения на андроид

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен1 заявка117 просмотров

Работаю над созданием приложения на Android с картами звездного неба. Требуется помощь в некоторых вопросах. Оплата договорная. 

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Android
9 лет назад
guest_14571234269558
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
19 минут назад
9 лет назад
$5
1 день
Оперативно подключился, все объяснил, скинул ссылки на нужные материалы и быстро решил проблему. Спасибо!
Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
19 минут назад
9 лет назад
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