Разработка "WEB CASINO" и приложение для мобильных устройств

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Закрыт2 заявки192 просмотра

1. Разработка мобайл казино (HTML5) 2. Разработка игр "NETENT", "BETSOFT", "POKIEMAGIC" на админку

3. Клубная версия с хорошей безопасностью

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HTML
9 лет назад
vytass10
57 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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