Добрый день. Необходимо разработать таскменеджер для Android начиная с KitKat, а также, возможно веб-сервиса для нее. Дизайн готов. Работа через СБС, оплата разбита по релизам. Если нужно, можем обсудить другие условия работы. ...
Разработка мобильного приложения для такси
Нужно разработать мобильное приложение для такси. Аналогично приложению inDriver.
Для Андроида и iOS.
Прошу написать цену, сроки и контакты.
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