Разработка мобильного приложения для такси

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Закрыт9 заявок174 просмотра

Нужно разработать мобильное приложение для такси. Аналогично приложению inDriver. 

Для Андроида и iOS.

Прошу написать цену, сроки и контакты. 

AndroidiOS
9 лет назад
Genus
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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