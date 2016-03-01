Добрый день. Необходимо разработать таскменеджер для Android начиная с KitKat, а также, возможно веб-сервиса для нее. Дизайн готов. Работа через СБС, оплата разбита по релизам. Если нужно, можем обсудить другие условия работы. ...
Разработать приложение для iOS (доставка еды)
Вот пример приложения, которое взято за основу: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kenzap.mfood
ТЗ в приложении.
Дизайн - в наличии, серверная часть и API с нас.
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