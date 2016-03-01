Разработать приложение для iOS (доставка еды)

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Закрыт1 заявка218 просмотров

Вот пример приложения, которое взято за основу: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kenzap.mfood

ТЗ в приложении.

Дизайн - в наличии, серверная часть и API с нас.

iOS
9 лет назад
ivandamari
Марина 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

petrok
Петр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад
$300
30 дней
Петр взял предоплату, после чего еще несколько раз вышел на связь и затем пропал без объяснений. В четверг 24.03 в середине дня мы ему написали сообщение в личку с необходимыми данными для создания тестовой версии приложения (UDID устройства), а также отправили сообщение в скайп. Подождали до середины понедельника 28.03, то есть с момента отправки сообщения прошло более 5 суток, а на странице пользователя было отмечено, что он не был в сервисе 9 дней. Личные сообщения, насколько мне известно, приходят также и на почту, таким образом получается, что технический специалист, не нашел времени в течение пяти дней проверить свою почту. После этого мы, естественно, односторонне разорвали отношения, т к хотим сдать работу вовремя и не можем ждать по неделе ответов на почту, которые у ответственных исполнителей занимают 15 минут. К профессионализму Петра претензий нет никаких, никакой работы за это время мы не увидели, поэтому оценить сложно. Специалист в сервисе уже более 6 лет, и мы не сомневаемся, что он грамотный и опытный разработчик. Может быть, просто так сложились звезды, и нам не повезло. Желаем специалисту творческих успехов и профессионального роста.
Предоплата была через неделю после старта, данные для создания тестовой версии iOS-приложения ещё через 2 недели (перед выходными, но в это время я на веблансере не был и не читал это сообщение). Вроде было видно, что заказчик не спешит. После этих выходных в понедельник - нежданчик (без какого-либо намёка) с односторонним разрывом сотрудничества и отрицательным отзывом, хотя до окончания оговоренного на старте срока было более 10 дней.

Заявки фрилансеров

petrok
Петр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад