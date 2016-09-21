Сайт html натянуть на wordpress

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки215 просмотров
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нужно перенести 4 страницы html (уже сверстаны,подключены стили js,bootstrap)

НА wordpress. далее уже сами...

создание динамических страниц (чем меньше статичных страниц-тем лучше)

возможна доработка уже начатого (understrap) те уже созданы основные страницы,но они статичны.

более подробно при дальнейшем общении.

интересно быстро и дешево. Для знающих-эта работа на вечер,максимум 2вечера.

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WordPressHTML
7 лет назад
Muks999
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dinamo67
56 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$10
1 день
Отличный человек. Поняли друг-друга.кто чего хочет и кто что может сделать. В целом ПОЗИТИВ!!! обращайтесь-не подведет! Оперативно! Качественно! СПАСИБО!!!
Интересное, хотя и несложное задание. Максим всегда на связи и оперативно направлял работу. Сотрудничеством доволен.