Сайт html натянуть на wordpress

Здравствуйте, коллеги! Нужно для сайта http://reeft.ru/ внести некоторые изменения. Сложность в том что фтп доступа к файлам нет. Есть доступ только прямо на сервер. Очень важно там ничего лишнего не трогать. Нужно сделать шапку вот так - https://yadi.sk/d/nzFugIUhvPbVf Телефоны и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно перенести 4 страницы html (уже сверстаны,подключены стили js,bootstrap)
НА wordpress. далее уже сами...
создание динамических страниц (чем меньше статичных страниц-тем лучше)
возможна доработка уже начатого (understrap) те уже созданы основные страницы,но они статичны.
более подробно при дальнейшем общении.
интересно быстро и дешево. Для знающих-эта работа на вечер,максимум 2вечера.
Отвечу на все отклики
СТУДИЯМ НЕ БЕСПОКОИТЬ!
можете сразу в скайп
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо для коробочной версии Битрикс24 создать 2 альтернативных календаря. Техническое задание доступно находится во вложенииСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $90
Нужно натянуть html на WordPress c WooCommerce со всем функционалом из дизайна. Подобрать плагины, если это требуется по функционалу. Все прикрутить и настроить, чтобы все работало. Описание самых сложных мометов функционала: 1. В меню кафе в некоторых категориях, при ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Купил тему для WP. Как и обычно она состоит из 10 вариантов. В настройках зарылся, не могу найти как выбрать нужное мне оформление. Требуется настроить как нужно, объяснить что и как, где менять картинки фона, как ...Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо настроить правильную навигацию (вложенность) по "хлебным крошкам", прописать микроразметку, настроить canonocal url. ocStore 1.5.6.4 Более подробно в ЛС.Закрыт7 лет назад
Приветствую друзья! Нужно сверстать простой лэндинг и поставить на cms. Оплата поэтапная! Сделали верстку - оплатил, сделали cms - оплатил.Завершен7 лет назад
Нужен человек, имеющий опыт создания интернет магазинов на этом движке. Большое внимание уделяем выбору шаблона и его функциональности. А также внутренним параметрам и настройкам, отвечающим за дальнейшее развитие и продвижение сайта в целом.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется посадить верстку в HTML+css сайта-каталога на CMS Joomla + урезанный функционал интернет-магазина, для работы в виде каталога. Должна быть предусмотрена возможность наращивания до полноценного ИМ при необходимости в будущем. Всего будет 4 страницы: Главная, страница ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать таблицу вариантов товара. Детальное ТЗ закрепил.Завершен7 лет назад
Вертикальное меню на сайте сделано из модуля blocktopmenu-нужно доработать это вертикальное меню, его стили. Нужен спец в этом вопросе.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад