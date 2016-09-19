Здравствуйте, коллеги! Нужно для сайта http://reeft.ru/ внести некоторые изменения. Сложность в том что фтп доступа к файлам нет. Есть доступ только прямо на сервер. Очень важно там ничего лишнего не трогать. Нужно сделать шапку вот так - https://yadi.sk/d/nzFugIUhvPbVf Телефоны и ...
Настроить WP тему themeforest, научить пользоваться
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Купил тему для WP. Как и обычно она состоит из 10 вариантов.
В настройках зарылся, не могу найти как выбрать нужное мне оформление.
Требуется настроить как нужно, объяснить что и как, где менять картинки фона, как настраивать меню. Раньше с WP работал, но с буржуйскими темами не сталкивался. Больно гибкие они :)
Никаких изменений вносить не требуется - шаблон устраивает полностью.
http://preview.themeforest.net/item/qoon-creative-portfolio-agency-wordpress-theme/full_screen_preview/15395390?_ga=1.27414260.956546196.1474348239
Сейчас сайт выглядит так - http://mofpocth.bget.ru/
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