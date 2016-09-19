Настроить WP тему themeforest, научить пользоваться

Купил тему для WP. Как и обычно она состоит из 10 вариантов.

В настройках зарылся, не могу найти как выбрать нужное мне оформление.

Требуется настроить как нужно, объяснить что и как, где менять картинки фона, как настраивать меню. Раньше с WP работал, но с буржуйскими темами не сталкивался. Больно гибкие они :)

Никаких изменений вносить не требуется - шаблон устраивает полностью.

http://preview.themeforest.net/item/qoon-creative-portfolio-agency-wordpress-theme/full_screen_preview/15395390?_ga=1.27414260.956546196.1474348239

Сейчас сайт выглядит так - http://mofpocth.bget.ru/