Разработка календарей для коробочной версии Битрикс24

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки149 просмотров
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Необходимо для коробочной версии Битрикс24 создать 2 альтернативных календаря.

Техническое задание доступно находится во вложении

7 лет назад
sinusx
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад