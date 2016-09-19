Правки на cs cart

Нужно натянуть html на WordPress c WooCommerce со всем функционалом из дизайна. Подобрать плагины, если это требуется по функционалу. Все прикрутить и настроить, чтобы все работало. Описание самых сложных мометов функционала: 1. В меню кафе в некоторых категориях, при ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, коллеги!
Нужно для сайта http://reeft.ru/ внести некоторые изменения.
Сложность в том что фтп доступа к файлам нет. Есть доступ только прямо на сервер.
Очень важно там ничего лишнего не трогать.
Нужно сделать шапку вот так - https://yadi.sk/d/nzFugIUhvPbVf
Телефоны и надписи редактируемые.
Цвет кнопки "Обратный звонок" #bb3737
Нужно сделать функционал в статьях, что бы можно было сделать на странице примерно следующее: https://yadi.sk/d/o-4ituFzuRgzE
1. Заголовки синим цветом
2. Слайдер. Модуль слайдера есть, на главной он стоит, нужно объяснить как его вставлять в статьи.
3. Справа сделать форму "вызвать мастера"
4. Справа ссылку на портфолио на страницу http://reeft.ru/project-history
5. Отзывы не нужно, существующие блоки справа сдвигаются вниз
6. Сделать возможность добавлять кнопки заказа "Заказать видеонаблюдение в ххх". По клику, форма такая же как при обратном звонке но с заголовком с текстом кнопки.
7. Сделать возможность добавлять в статью товары из интернет магазина.
8. Блок подписки на новости заменить на всем сайте, на тот что в макете.
Сделать нужно будет на неделе.
От вас - цена и опыт в CS Сart - обязательно!
- Похожие заказы
- $90Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо настроить правильную навигацию (вложенность) по "хлебным крошкам", прописать микроразметку, настроить canonocal url. ocStore 1.5.6.4 Более подробно в ЛС.Закрыт7 лет назад
Приветствую друзья! Нужно сверстать простой лэндинг и поставить на cms. Оплата поэтапная! Сделали верстку - оплатил, сделали cms - оплатил.Завершен7 лет назад
Нужен человек, имеющий опыт создания интернет магазинов на этом движке. Большое внимание уделяем выбору шаблона и его функциональности. А также внутренним параметрам и настройкам, отвечающим за дальнейшее развитие и продвижение сайта в целом.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется посадить верстку в HTML+css сайта-каталога на CMS Joomla + урезанный функционал интернет-магазина, для работы в виде каталога. Должна быть предусмотрена возможность наращивания до полноценного ИМ при необходимости в будущем. Всего будет 4 страницы: Главная, страница ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать таблицу вариантов товара. Детальное ТЗ закрепил.Завершен7 лет назад
Вертикальное меню на сайте сделано из модуля blocktopmenu-нужно доработать это вертикальное меню, его стили. Нужен спец в этом вопросе.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
В стандартный опенкарт 2 нужно добавить возможность продажи товара упаковками и коробками. 1. Добавить новый параметр (галочку) - продажа местом (т.е. товар при установленной галочке должен продаваться только упаковками или коробками). Также нужно добавить параметр - ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте Уважаемые фрилансеры! Мне необходим программист для "оживления" сверстанного на html сайта. Подробности в ТЗ. Верстку покажу в переписке.Завершен7 лет назад
Добрый день. Нужно пофиксить ошибку на битриксе. Ошибка маленькая, знающий выполнит за 3 минуты. Ошибка связанна с "Не удалось обнаружить код вызова компонента." Подробности в ЛССистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад