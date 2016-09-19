Правки на cs cart

Здравствуйте, коллеги!

Нужно для сайта http://reeft.ru/ внести некоторые изменения.

Сложность в том что фтп доступа к файлам нет. Есть доступ только прямо на сервер.

Очень важно там ничего лишнего не трогать.

Нужно сделать шапку вот так - https://yadi.sk/d/nzFugIUhvPbVf

Телефоны и надписи редактируемые.

Цвет кнопки "Обратный звонок" #bb3737

Нужно сделать функционал в статьях, что бы можно было сделать на странице примерно следующее: https://yadi.sk/d/o-4ituFzuRgzE

1. Заголовки синим цветом

2. Слайдер. Модуль слайдера есть, на главной он стоит, нужно объяснить как его вставлять в статьи.

3. Справа сделать форму "вызвать мастера"

4. Справа ссылку на портфолио на страницу http://reeft.ru/project-history

5. Отзывы не нужно, существующие блоки справа сдвигаются вниз

6. Сделать возможность добавлять кнопки заказа "Заказать видеонаблюдение в ххх". По клику, форма такая же как при обратном звонке но с заголовком с текстом кнопки.

7. Сделать возможность добавлять в статью товары из интернет магазина.

8. Блок подписки на новости заменить на всем сайте, на тот что в макете.

Сделать нужно будет на неделе.

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