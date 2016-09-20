Настроить кэширование на Drupal

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки127 просмотров
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Неправильно работает встроенное кэширование сайта на Drupal. Обновили title на странице категории, но при входе на сайт никаких изменеий не наблюдается. Нужен человеко хорошо разбирающийся в теме. По всем вопросам пишите в Skype, либо в ЛС

Drupal
7 лет назад
livecaiv
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
14 дней назад
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