Настроить кэширование на Drupal

Здравствуйте, коллеги! Нужно для сайта http://reeft.ru/ внести некоторые изменения. Сложность в том что фтп доступа к файлам нет. Есть доступ только прямо на сервер. Очень важно там ничего лишнего не трогать. Нужно сделать шапку вот так - https://yadi.sk/d/nzFugIUhvPbVf Телефоны и ...
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Неправильно работает встроенное кэширование сайта на Drupal. Обновили title на странице категории, но при входе на сайт никаких изменеий не наблюдается. Нужен человеко хорошо разбирающийся в теме. По всем вопросам пишите в Skype, либо в ЛС
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