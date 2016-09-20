Здравствуйте, коллеги! Нужно для сайта http://reeft.ru/ внести некоторые изменения. Сложность в том что фтп доступа к файлам нет. Есть доступ только прямо на сервер. Очень важно там ничего лишнего не трогать. Нужно сделать шапку вот так - https://yadi.sk/d/nzFugIUhvPbVf Телефоны и ...
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Нужно сверстать и натянуть на WordPress несложные макеты
Пару слайдеров + мультиязычность, более подробное ТЗ + макеты скину в ЛС
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