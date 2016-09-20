Сверстать и натянуть на WordPress

$50
Системы управления (CMS)Закрыт22 заявки282 просмотра
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Нужно сверстать и натянуть на WordPress несложные макеты

Пару слайдеров + мультиязычность, более подробное ТЗ + макеты скину в ЛС

WordPress
7 лет назад
Kind-Of-Heaven
Кирилл Тен 
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад