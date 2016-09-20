Настроить урлы Joomshopping

$10
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка115 просмотров
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Нужно настроить урлы для категорий и товаров Joomshooping. На сайте установлен плагин Joomshopping BIO.

7 лет назад
nickfluk
Николай 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад