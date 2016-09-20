С помощью Shortcode Ultimate Plugin for Joomla от bdthemes.com, создать "продающие" посадочные страницы с предварительными условными названиями: 1) Купить гардеробную на заказ 2) Купить прихожую на заказ 3) Купить двери-купе на заказ 4) Купить систему хранения на заказ 5) Купить ...
WordPress, правка ajax темы, регулярное сотрудничество
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Есть приобретенный шаблон, необходимо внести ряд правок. Правки в рамках концепции шаблона, 90% делаются через админку, добавить контент (7-10 страниц).
Желательно уметь не только верстать и создавать шаблоны, но и иметь опыт программирования для WP.
Это желательно, более важно понимать, что красиво, а что - нет, что в тренде, а что - прошлый век и т. д.
В зависимости от ваших компетенций, можем сотрудничать по-разному.
Ссылку на сайт, технические детали предоставлю кандидатам в личной переписке.
Окончательный бюджет будет утвержден после обсуждения ТЗ.
Прошу отправлять ссылки на несколько ваших последних работ, а также порядок цен на услуги.
При успешном и оперативном завершении проекта, предполагается регулярное сотрудничество по ряду других проектов.
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