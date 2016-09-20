WordPress, правка ajax темы, регулярное сотрудничество

Задача:

Есть приобретенный шаблон, необходимо внести ряд правок. Правки в рамках концепции шаблона, 90% делаются через админку, добавить контент (7-10 страниц).

Желательно уметь не только верстать и создавать шаблоны, но и иметь опыт программирования для WP.

Это желательно, более важно понимать, что красиво, а что - нет, что в тренде, а что - прошлый век и т. д.

В зависимости от ваших компетенций, можем сотрудничать по-разному.

Ссылку на сайт, технические детали предоставлю кандидатам в личной переписке.

Окончательный бюджет будет утвержден после обсуждения ТЗ.

Прошу отправлять ссылки на несколько ваших последних работ, а также порядок цен на услуги.

При успешном и оперативном завершении проекта, предполагается регулярное сотрудничество по ряду других проектов.