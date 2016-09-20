Modx Evo доработки

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно подкоректировать фильтр, перенести ЧПУ с тестового на основной, сделать правки по сео. 

MODX
7 лет назад
diski
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад