Настроить акцию 2+2=5 на Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка128 просмотров
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Необходимо настроить акцию 5 товар со скидкой. Т.е. если пользователь заказывает 5 или больше товаров (одной позицией или разными), то пятый (десятый, пятнадцатый и т.д.) товар предоставляется ему со скидкой 90%

7 лет назад
adellina77
Ирина 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад