Интеграция верстки с движком на ваш выбор

Системы управления (CMS)Закрыт14 заявок291 просмотр
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Есть верстка. С неё нужно сделать сайт + наполнить контентом(предоставляем).

http://web2dev.zzz.com.ua/4window/

http://web2dev.zzz.com.ua/4window/blog.html

http://web2dev.zzz.com.ua/4window/blog-post.html

http://web2dev.zzz.com.ua/4window/catalog.html

http://web2dev.zzz.com.ua/4window/news.html

http://web2dev.zzz.com.ua/4window/product.html

http://web2dev.zzz.com.ua/4window/reviews.html

http://web2dev.zzz.com.ua/4window/reviews-video.html

7 лет назад
Killme777
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
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