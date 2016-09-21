Интеграция верстки с движком на ваш выбор

Нужно поставить готовый скрипт соц. голосования как на этом сайте bluestacks-pc.ru на сайт, сделанном на cms DLE Сss стили требуется изменить чтобы скрипт вписался в шаблон сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть верстка. С неё нужно сделать сайт + наполнить контентом(предоставляем).
http://web2dev.zzz.com.ua/4window/
http://web2dev.zzz.com.ua/4window/blog.html
http://web2dev.zzz.com.ua/4window/blog-post.html
http://web2dev.zzz.com.ua/4window/catalog.html
http://web2dev.zzz.com.ua/4window/news.html
http://web2dev.zzz.com.ua/4window/product.html
http://web2dev.zzz.com.ua/4window/reviews.html
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