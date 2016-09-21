Переделать сайт на umi-cms

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок167 просмотров
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Есть сайт на umi-cms коробочная версия, не облако. 

Задачи:

1. Необходимо переделать его, сделать в формате сайт-лендинг.

2. Повысить конверсию

3. Сайт должен быть мультиплатформенным

4. Содержать семантическое ядро

5. Прописаны Теги, UTM метки, ЧПУ и т.д.

6. Быть оптимизирован под SEO продвижение

ТЗ пишем вместе с исполнителем, чтобы учесть нюансы и пожелания.

Адрес сайта: www.u-e-d.ru

1.  Пришлите ваше портфолио по разработке сайтов.

2.  Жду ваших предложений по:

- срокам

- цене.

7 лет назад
1VIZITKA
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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