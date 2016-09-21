Переделать сайт на umi-cms

Нужно поставить готовый скрипт соц. голосования как на этом сайте bluestacks-pc.ru на сайт, сделанном на cms DLE Сss стили требуется изменить чтобы скрипт вписался в шаблон сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на umi-cms коробочная версия, не облако.
Задачи:
1. Необходимо переделать его, сделать в формате сайт-лендинг.
2. Повысить конверсию
3. Сайт должен быть мультиплатформенным
4. Содержать семантическое ядро
5. Прописаны Теги, UTM метки, ЧПУ и т.д.
6. Быть оптимизирован под SEO продвижение
ТЗ пишем вместе с исполнителем, чтобы учесть нюансы и пожелания.
Адрес сайта: www.u-e-d.ru
1. Пришлите ваше портфолио по разработке сайтов.
2. Жду ваших предложений по:
- срокам
- цене.
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