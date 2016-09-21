Здравствуйте,

Нужна помощь с разработкой плагина для WordPress на основе плагина CMB2 https://github.com/WebDevStudios/CMB2

цель - генерация постов с рандомным текстом, на основе выбранных полей. Админка add_options_page_metabox уже готова, теперь надо добавить генерацию постов через ajax с проверкой данных для каждого поля. Готовая часть прикреплена. Мне не обязательно, чтобы вы писали весь код сами, можно накидать основную часть и объяснить мне как она работает и дальнейшие шаги по ее усовершенствованию. По сути дела, для знающего человека это займет около сотни строчек кода и час времени на консультацию.

Желательно, чтобы вы при этом знали английский и могли прочитать документацию к плагину CMB2. Общение по скайпу, сегодня вечером и завтра после 19.00 по Москве.