Поправить магазин на joomla (joomshopping)

Поправить магазин на joomla

магазин - joomshopping

Проект заключается следующем,

на данный момент на сайте присутствуют названия товара (product_name), но при добавлении в корзину, наименование товара не отображается (в самой корзине). надо сделать чтобы наименование товара также отображалось в корзине, счет-фактуре и т.д.

Скорее всего где то косяк в скрипте...

Ссылку на сайт и другие данные присылаю после подтверждении заявки или в лс