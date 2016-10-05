Поправить магазин на joomla (joomshopping)

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок200 просмотров
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Поправить магазин на joomla

магазин - joomshopping

Проект заключается следующем,

на данный момент на сайте присутствуют названия товара (product_name), но при добавлении в корзину, наименование товара не отображается (в самой корзине). надо сделать чтобы наименование товара также отображалось в корзине, счет-фактуре и т.д. 

Скорее всего где то косяк в скрипте...

Ссылку на сайт и другие данные присылаю после подтверждении заявки или в лс

Joomla
7 лет назад
petek568
Алексей 
26 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
doh_06
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$30
2 дня
Всё сделано в лучшем виде, рекомендую!
Отличный заказчик, все просто супер! Рекомендую.