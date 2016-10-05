Поправить магазин на joomla (joomshopping)

Обновить тему Wordpress так, чтобы ее можно было перевести на разные языки в плагине Polylang (сейчас он не видит большинство элементов сайта), при этом нагрузка на хостинг не должна вырасти. В отклике указывайте цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поправить магазин на joomla
магазин - joomshopping
Проект заключается следующем,
на данный момент на сайте присутствуют названия товара (product_name), но при добавлении в корзину, наименование товара не отображается (в самой корзине). надо сделать чтобы наименование товара также отображалось в корзине, счет-фактуре и т.д.
Скорее всего где то косяк в скрипте...
Ссылку на сайт и другие данные присылаю после подтверждении заявки или в лс
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