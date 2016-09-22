Натянуть готовую верстку на CMS Opencart

Готовую верстку натянуть на опенкарт, сменить логотип и заменить цвета сайта. Подробнее расскажу по скайпу. По цене 5000р. Регистрации продавца

не будет. Стандартная коробочная версия опенкарт.

Оплата после показа на вашем хосте. Можем обсудить вариант аванса после половины

работы. СРоки очень горят. Так как взялся один персонаж и пропал prntscr.com/cld5v8 и не появляется. Потому ищу срочно замену.