Натянуть готовую верстку на CMS Opencart

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки186 просмотров
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Готовую верстку натянуть на опенкарт, сменить логотип и заменить цвета сайта. Подробнее расскажу по скайпу. По цене 5000р. Регистрации продавца

не будет. Стандартная коробочная версия опенкарт.

Оплата после показа на вашем хосте. Можем обсудить вариант аванса после половины

работы. СРоки очень горят. Так как взялся один персонаж и пропал prntscr.com/cld5v8 и не появляется. Потому ищу срочно замену.

OpenCart
7 лет назад
xilecewepo
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад