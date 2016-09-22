Оптимизация сайта на WordPress

[b]1)[/b]https://yadi.sk/d/-P4D83qYvXyUW Не хватает 2 страниц 2)https://yadi.sk/i/JSnQU7sOvXz3J Техническая часть [b]astrairk.ru предыдущий верстальщик не справился. Если не видите отличия на сайте и на макетах то лучше не беритесь[/b]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется оптимизировать сайт на WordPress (двухстраничник). Один из плагинов (Psychological tests & quizzes - wp-test) сильно тормозит и не загружается.
Сайт перегружает сервер.
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