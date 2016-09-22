Оптимизация сайта на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки143 просмотра
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Требуется оптимизировать сайт на WordPress (двухстраничник). Один из плагинов (Psychological tests & quizzes - wp-test) сильно тормозит и не загружается. 

Сайт перегружает сервер.

WordPress
7 лет назад
alexandr100
Александр 
28 летГермания
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад