Добиться хороших показателей по скорости сайта на WP по оценке гугла

cms WP

На сервере (ВПС) установлен и запущен этот модуль

https://developers.google.com/speed/pagespeed/modu...

пока не получилось его настроить.

Для работы с ВПС есть администратор (в скайпе связь)

прошу писать тех, кто имеет опыт настройки именно вордпресс сайтов.