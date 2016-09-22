Добиться хороших показателей по скорости сайта на WP по оценке гугла

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

cms WP

На сервере (ВПС) установлен и запущен этот модуль

https://developers.google.com/speed/pagespeed/modu...

пока не получилось его настроить.

Для работы с ВПС есть администратор (в скайпе связь)

прошу писать тех, кто имеет опыт настройки именно вордпресс сайтов.

7 лет назад
Alexx535
Алексей 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад