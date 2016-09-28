Доработка сайта на Drupal6

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки182 просмотра
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Необходимо доработать сайт. Сайт на Drupal6.

Подробное ТЗ вышлю кандидату на почту.

Drupal
7 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
25 дней назад
Выбранный исполнитель
chewarer
Игорь 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$2
1 день
Игорь быстро и грамотно справился с поставленной задачей. Рекомендую!
Нина порядочный и адекватный человек. Быстро обсудили все вопросы в скайпе, задачи были описаны ясно. Рекомендую.