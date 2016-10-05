Доработать сайт на CMS H-script

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт на CMS H-Script, шаблонизатор Smarty. Нужно доработать и исправить недочеты по ТЗ. Пишите только кто реально работал с этим движком. Нужно срочно.  Заплачу сверху за качество и соблюдение сроков.

Требования: 

  • 1. Вы умеете работать с чужим кодом
  • 2. PHP среднего-высокого уровня
  • 3. Знакомы с CMS H-script
  • 4. Ответственность и соблюдение сроков
7 лет назад
alexwil
35 летНорвегия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$250
4 дня
Валерий хороший специалист. Исправил то, что не могли исправить другие в CMS H-script. Рекомендую!
Все отлично. Четкая постановка задачи, оплата мгновенно. Всем рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Доработки по Битриксу

    Добрый день!  Требуется постоянные правки/ доработки сайта, который работает на битрикса.  Сайт: doctor-h.com.ua На данный момент есть готовое ТЗ для реализации. специалист требуется на постоянной основе. ТЗ поступают примерно 1 раз в месяц.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Подогнать готовую вёрстку сайта на Wordpress

    Здравствуйте! Ищу программиста для интеграции вёрстки под систему управления WP. Сайт - главная и 3 страницы (каталог, страница товара и новости), плюс нужно внести немного функционала -  обратная связь, фильтрация в каталоге (всего 1 пункт), вывод ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Добиться хороших показателей по скорости сайта на WP по оценке гугла

    cms WP На сервере (ВПС) установлен и запущен этот модуль [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/module/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/modu...[/url] пока не получилось его настроить. Для работы с ВПС есть администратор (в скайпе связь) прошу писать тех, кто имеет опыт настройки именно вордпресс сайтов.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оптимизация сайта на WordPress

    Требуется оптимизировать сайт на WordPress (двухстраничник). Один из плагинов ([url=http://test.ruksa.ru/wp-admin/plugin-install.php?tab=plugin-information&amp;plugin=wp-testing&amp;TB_iframe=true&amp;width=600&amp;height=550]Psychological tests &amp; quizzes[/url] - wp-test) сильно тормозит и не загружается.  Сайт перегружает сервер.

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Натянуть готовую верстку на CMS Opencart

    Готовую верстку натянуть на опенкарт, сменить логотип и заменить цвета сайта. Подробнее расскажу по скайпу. По цене 5000р. Регистрации продавца не будет. Стандартная коробочная версия опенкарт. Оплата после показа на вашем хосте. Можем обсудить вариант ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на OPENCART

    $10

    Добрый день!  На сайт на Opencart нужно добавить модуль блога и модуль упрощенного заказа. Пример блога: http://posudexpert.com.ua/blog/ Пример упрощенного заказа: http://posudexpert.com.ua/index.php?route=checkout/simplecheckout#warn_in_simplecheckout_cart Версия Opencart [url=http://myopencart.ru/]o[/url]cStore 1.5.5.1.2 Шаблон: Polianna

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Перенести 3 лендинга с конструктора лптренд на платформа лп

    перенести 3 лендинга c одной платформы шаблонов на другую. с конструктора http://lptrend.com/lk/#/ на конструктор  https://platformalp.ru/ наши сайты: http://divosad1.ru/ http://vip.divosad1.ru/ http://eko.divosad1.ru/ Без переноса службы обратного звонка и чата. Нужно просто переписать тексты с одного на др. шаблон, скопировать фото.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад