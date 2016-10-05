Доработать сайт на CMS H-script

cms WP На сервере (ВПС) установлен и запущен этот модуль [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/module/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/modu...[/url] пока не получилось его настроить. Для работы с ВПС есть администратор (в скайпе связь) прошу писать тех, кто имеет опыт настройки именно вордпресс сайтов.