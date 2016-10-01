Работы по Joomshopping

$40
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка201 просмотр
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Нужно настроить урлы категорий и товаров Joomshopping согласно техническому заданию.

7 лет назад
nickfluk
Николай 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
doh_06
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$40
2 дня
Андрей отлично сделал работу! Профессионал в своем деле.
Отличный заказчик, Все четко рекомендую!