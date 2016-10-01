Работы по Joomshopping

перенести 3 лендинга c одной платформы шаблонов на другую. с конструктора http://lptrend.com/lk/#/ на конструктор https://platformalp.ru/ наши сайты: http://divosad1.ru/ http://vip.divosad1.ru/ http://eko.divosad1.ru/ Без переноса службы обратного звонка и чата. Нужно просто переписать тексты с одного на др. шаблон, скопировать фото.