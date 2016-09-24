Создать сайт на движке WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок226 просмотров
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2. Сайт будет состоять из 20-30 страниц (Многие страницы однотипные)

3. Дизайн можно взять шаблон, или нестандартно скопировать сайт конкурентов

4. Seo-оптимизация

5. Оплата поэтапная

6. В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание, и цену за работу.

7. Пример сайта – 1001party.ru

WordPress
7 лет назад
guest_14747090415875
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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