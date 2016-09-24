Ошибка opencart

Необходимо доработать сайт. Сайт на Drupal6. Подробное ТЗ вышлю кандидату на почту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
На магазине opencart работает выгрузка в Яндекс Маркет, по какой то причине перестало выгружать фото (не отображается в маркете)
Нужно найти ошибку и исправить.
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