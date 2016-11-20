Реализация верстки темплейтов под Joomla 3

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки179 просмотров
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Приветствую.

Требуется верстальшик для реализации темплейтов под Joomla 3. 

Имеем в наличие много проектов. 

От нас предоставляется CMS с настроенной навигацией, заполнением контента и функционалом. 

От вас требуется сверстать под это все верстку по PSD файлу. 

Сайты на иврите ( hebrew ) верстка с права на лева RTL

Примеры сайтов приложены.

Называйте цену и сроки на выполнение одного заказа. 

Joomla
7 лет назад
klaineroleg
Олег 
42 годаИзраиль
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
18 отзывов
Выбранный исполнитель
orchanin
Евгений 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$30
2 дня
Отлично сработано, в сроки и качественно!
Рад сотрудничеству. Рекомендую Олега как хорошего заказчика.
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