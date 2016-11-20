Реализация верстки темплейтов под Joomla 3

Приветствую.

Требуется верстальшик для реализации темплейтов под Joomla 3.

Имеем в наличие много проектов.

От нас предоставляется CMS с настроенной навигацией, заполнением контента и функционалом.

От вас требуется сверстать под это все верстку по PSD файлу.

Сайты на иврите ( hebrew ) верстка с права на лева RTL

Примеры сайтов приложены.

Называйте цену и сроки на выполнение одного заказа.