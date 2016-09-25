Привет Необходимо нарисовать и сверстать шаблон для wordpress. Есть рисунок главной страницы, которую создали в balsamiq, а также, укажу похожую тему. Тематика сайта - выполнение курсовых/дипломных работ определенной направленности. Предложения готов обсудить в личке. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт вставить шаблон для бронирования отелей, пример на фото. Сайт на движке 1С-Битрикс. старт.
Письмо присылается как почту компании-сайта, так и на почту отеля (либо на отель не отправляется).
Цен может варьироваться.
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