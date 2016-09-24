Интернет-магазин на Битрикс

Для крупного интернет-магазина требуется удаленный разработчик или фрилансер. Интернет-магазин будет на CMS 1-Битрикс, редакция Бизнес.

Ссылки на верстку:

http://inviziblll.ru/shop/history.html // история заказов

http://inviziblll.ru/shop/favorites.html // избранные товары

http://inviziblll.ru/shop/cart-new.html // корзина

http://inviziblll.ru/shop/comparison.html // сравнение товаров

http://inviziblll.ru/shop/products.html // фильтр по товарам

http://inviziblll.ru/shop/index.html // главная страница

http://inviziblll.ru/shop/journal.html // акции

http://inviziblll.ru/shop/catalogue.html // каталог

http://inviziblll.ru/shop/business.html // страница для партнеров

http://inviziblll.ru/shop/delivery.html // доставка

http://inviziblll.ru/shop/help.html // помощь

В заявке хочу видеть ориентировочную продолжительность работы в часах над каждым из элементов функционала и проектом в целом, а также стоимость часа вашей работы.

Описание элементов функционала:

1. Интеграция с сервисом интернет-эквайринг на базе Яндекс-кассы.

2. Репост товаров. Возможность чтобы покупатели могли через кнопку “Поделится” на странице катрочки товара сделать репост информации о товаре (картинка, название краткое описание) на стену в Контакте.

3. Повторный заказ. Возможность покупателям делать повторный заказ, идентичный по набору товаров и их количеству какому-либо из их предыдущих заказов.

4. Избранные товары. Возможность, чтобы покупатель мог добавлять понравившийся ему товар в избранные и затем просматривать эти товары на отдельной странице. Пример того как это должно выглядеть с точки зрения пользователя http://inviziblll.ru/shop/favorites.html

5. Покупка “В один клик”.

Разъяснение как работает данный функционал:

a. Заказ “в один клик” без регистрации - это значит что когда клиент оформляет заказ (http://inviziblll.ru/shop/cart-new.html) он кликает на ссылку “Купить без регистрации” и заполняет форму http://joxi.ru/GrqdGVBsN3J8zA где заполняет поля обязательные поля email и телефон, они становятся идентификаторами клиента в системе, на самом деле заказ проходит в Битрикс, создается покупатель и пользователь на email, который ввел клиент. При такой покупке пароль не создается и клиент не может зайти в личный кабинет!

б. Повторная покупка клиента “ без регистрации” - возможен такой кейс, когда клиент, который покупал в один клик захочет захочет повторно что то купить, он снова заполняет форму форму http://joxi.ru/GrqdGVBsN3J8zA где только email и телефон. Здесь должна быть добавлена функция которая при заполнении проверяет если клиент с такими данными уже есть в системе то новый покупатель не создается и заказ идет на старого пользователя с этими данными

в. Авторизация клиента “ без регистрации” - возможен такой кейс, когда клиент который “не регистрировался” захочет зарегаться в системе через форму http://joxi.ru/Vm654k3sxGEq7r тогда его просто редиректит в блок Войти и купить Зарегистрироваться и купить “Забыли пароль?”, появляется сообщение типа “придумайте пароль”, он придумывает себе пароль и заходит в систему. На стороне Битрикса у него уже был логин (создается автоматически из email) и теперь ему создается пароль.

7. Онлайн-чат. Чат через который клиенты могут общаться с менеджерами, чат открывается при клике на ссылку On-line консультант http://joxi.ru/MAj7BRehvWXggr

8. Фильтр товаров ( см. ссылку http://inviziblll.ru/shop/products.html )