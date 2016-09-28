Правки [Opencar]

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка144 просмотра
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Есть ряд правок для сайта на Opencart.

Сам сайт: http://ukrspin.com.ua

Правки прикрепил в доке.

7 лет назад
Rozhden-t
Рожден 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
spcfrc
Юлиан 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
7 лет назад
$15
1 день
Все как всегда! Все супер! Еще поработаем :)
Отличный заказчик все супер