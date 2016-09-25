Переезд сайта

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки145 просмотров
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нужно перенести c одной cms на другую cms 

Обязательны знания mysql и php 

сайт speedsale.ru на speedsale.cf

7 лет назад
PANrace
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад