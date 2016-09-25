Внести доработки на сайт, CMS - WordPress

Здравствуйте, есть сайт на Wordpress https://goo.gl/blEv9l. Мне нужно 1. Доработать адаптивный дизайн на мобильных телефонах, сейчас контент немного шире экрана. 2. Исправить 2 ошибки а) теги h2-h6 используем только в теле статьи и h2 не может быть ссылкой [url=https://yadi.sk/i/_L8wteoHvdVRJ]https://yadi.sk/i/_L8wteoHvdVRJ[/url]. ...