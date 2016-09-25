Внести доработки на сайт, CMS - WordPress

Добрый день, Требуется создание несложного парсера для OpenCart (загрузка CSV поставщика на сайт). Стоимость определяется примерно - 3 000 рублей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо внести доработки изложенные в файле:
https://docs.google.com/document/d/14IyMAaplwyRTRGXLRSsnN7qMVgwJUE0AXxqe8GLmYlI/edit?usp=sharing
Оплата по факту либо БС.
В рамках работы могут быть доработки на 5-10%
Исполнитель несет ответственность за регрессии сайта
- Похожие заказы
- $47Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть ряд правок для сайта на Opencart. Сам сайт: http://ukrspin.com.ua Правки прикрепил в доке.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добавить в компонент возможность фильтрации в пользовательскую и админ части. Фильтрация зависимая. Первый фильтр - список заполнен сразу, второй и третий заполняются в зависимости что выбрано в предыдущем. По этим фильтрам выводится таблица.Закрыт7 лет назад
нужно перенести c одной cms на другую cms Обязательны знания mysql и php сайт speedsale.ru на speedsale.cfСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, есть сайт на Wordpress https://goo.gl/blEv9l. Мне нужно 1. Доработать адаптивный дизайн на мобильных телефонах, сейчас контент немного шире экрана. 2. Исправить 2 ошибки а) теги h2-h6 используем только в теле статьи и h2 не может быть ссылкой [url=https://yadi.sk/i/_L8wteoHvdVRJ]https://yadi.sk/i/_L8wteoHvdVRJ[/url]. ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно убрать одну функцию в движке wordpress, работа простая на минут 15. Оплата 1$ плюс хороший отзыв.Закрыт7 лет назад
Создать сайт на СMS Magento в соответствии с нашим PSD дизайном. Предоставим PSD дизайн, или страницы в HTML по желанию. Дизайн вышлю кандидатам. Базово все элементы стандартные. Спасибо!Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Тема для сайта по удаленной работеСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $5
Ошибка возникает, если просматривать сайт на ПК через браузеры: Chrome, Opera и IE Проблема следующая: 1. в карточке товара стала криво отображаться галерея. 2. если нажать кнопку "add to cart" - перебрасывает в пустую корзину с сообщением "Your ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно переделать этот модуль [url=https://opencartforum.com/files/file/972-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4/]https://opencartforum.com/files/file/972-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4/[/url] На ОпенКарт 2.1... желательно чтоб подходил к всем опекарт 2.х..., так один сайт на 2.1, а второй на 2.2Закрыт7 лет назад