Внести доработки на сайт, CMS - WordPress

$20
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка155 просмотров
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Добрый день! 

Необходимо внести доработки изложенные в файле: 

https://docs.google.com/document/d/14IyMAaplwyRTRGXLRSsnN7qMVgwJUE0AXxqe8GLmYlI/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС.

В рамках работы могут быть доработки на 5-10%

Исполнитель несет ответственность за регрессии сайта

WordPress
7 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад