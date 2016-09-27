Верстка темплейта под Joomla 3

Добрый день! Требуется внести некоторые доработки по сайту, а именно: [list][*]Вывести дополнительную цену из характеристик.[*]Сделать фильтрацию по категориям Virtuemart в поиске.[/list]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать простой сайт на joomla 3.
Структура, а так же функционал и заполнение уже готово.
От вас требуется только верстка.
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