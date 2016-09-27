Верстка темплейта под Joomla 3

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки154 просмотра
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Требуется сверстать простой сайт на joomla 3.

Структура, а так же функционал и заполнение уже готово. 

От вас требуется только верстка. 

Joomla
7 лет назад
klaineroleg
Олег 
42 годаИзраиль
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
18 отзывов
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