Сделать копию сайта Wordpress на поддомен

$9
Системы управления (CMS)Закрыт12 заявок227 просмотров
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Здравствуйте. Есть сайт ваусервис.рф, он на WP.

Надо скопировать этот сайт на поддомен мск.ваусервис.рф и сделать небольше правки (поменять телефоны, немного и город). 

Надо сделать быстро. 600 рублей.

WordPress
7 лет назад
alexbelkevich
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад