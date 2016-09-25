Перенести сайты на другой хостинг

Здравствуйте, не хватает оперативы на мастерхосте где сейчас и скорость плохая загрузки, нужно решить эти два вопроса

Площадки еть: на битриксе, на джумле, на вордпрессе. Всего 8 действующих сайтов, остальные нужно за архивировать и прислать мне.

Нужно перенести:

doring.ru

racorfilter.ru

filter-prom.com

filfilter.ru

mannfilters.ru

separfilters.ru

parkerhose.ru

чистое-масло.рф