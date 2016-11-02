Доработки по Virtuemart 2 Joomla! 2.5

Здравствуйте, не хватает оперативы на мастерхосте где сейчас и скорость плохая загрузки, нужно решить эти два вопроса Площадки еть: на битриксе, на джумле, на вордпрессе. Всего 8 действующих сайтов, остальные нужно за архивировать и прислать мне. Нужно ...