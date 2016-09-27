Поправить ссылки на профиль в компоненте AlphaUserPoints

При авторизации через Slogin невозможно зайти на страницу пользователя компонента AlphaUserPoints. Ссылка активна, но никуда не ведет. Если пользователь зарегистрировался обычным способом, то ссылка правильная в этом случае.

Задача: поправить код так, чтобы можно было заходить на страницу пользователя компонента AlphaUserPoints, который авторизовался через компонент SLogin.