Добрый день! Требуется внести некоторые доработки по сайту, а именно: [list][*]Вывести дополнительную цену из характеристик.[*]Сделать фильтрацию по категориям Virtuemart в поиске.[/list]
Поправить ссылки на профиль в компоненте AlphaUserPoints
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При авторизации через Slogin невозможно зайти на страницу пользователя компонента AlphaUserPoints. Ссылка активна, но никуда не ведет. Если пользователь зарегистрировался обычным способом, то ссылка правильная в этом случае.
Задача: поправить код так, чтобы можно было заходить на страницу пользователя компонента AlphaUserPoints, который авторизовался через компонент SLogin.
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