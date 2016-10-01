Одеть вёрстку Landing Page на WordPress

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок192 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • Реализация вёрстки: разделить Landingна 10 блоков. Сделать Главную страницу, а в ней 10 подстраниц. Это как вариант. Нужны Ваши консультации по этому вопросу и по реализации форм и отзывов.
  • Подробное ТЗ пристёгнуто к проекту.
Требования к исполнителям:

  • Указывайте в заявке максимум контактных данных, в том числе и skype + ссылки на работы.
  • Оплата проекта только после его выполнения.
WordPress
7 лет назад
suvorov-alex
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
romadov
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 часов назад
7 лет назад
$60
1 день
Роман очень хорошо выполнил свою работу! С пониманием отнёсся ко всем моим просьбам. Сделал все "хотелки", даже сверх того. Одним словом я доволен!
Отличный заказчик, коммуникация на высшем уровне, оплата моментальная. С такими людьми всегда приятно сотрудничать!
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