Работы по сайту

$40
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка137 просмотров
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Провести работы по сайту согласно пунктам технического задания.

7 лет назад
nickfluk
Николай 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Zario
Игорь 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад
$40
2 дня
Игорь быстро выполнил задачи по проекту. Чувствуется высокая квалификация.
Все прошло отлично, без проволочек. Отличный заказчик! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.