Перенос копии сайта (opencart) в пределах 1 хостинга

Требуется скопировать (сайт мой, все доступы предоставлю) существующий сайт (Opencart/мультимагазин) и разместить на том же хостинге, что и сейчас.

Настройка.

Знание Opencart 1.5.5.1.2 обязательно! Т.к. будут некоторые доработки. (скину подробности интересующимся).

P/S Не оставляйте заявки без цены и сроков - они будут отклоняться!

По всем вопросам обращайтесь, не стесняйтесь.