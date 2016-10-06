Перенос копии сайта (opencart) в пределах 1 хостинга

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок205 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется скопировать (сайт мой, все доступы предоставлю) существующий сайт (Opencart/мультимагазин) и разместить на том же хостинге, что и сейчас.

Настройка.

Знание Opencart 1.5.5.1.2 обязательно! Т.к. будут некоторые доработки. (скину подробности интересующимся).

P/S Не оставляйте заявки без цены и сроков - они будут отклоняться!

По всем вопросам обращайтесь, не стесняйтесь.

OpenCart
7 лет назад
pavellopa
Павел 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
7 лет назад
$45
2 дня
Сделано.
Проект закрыли, все хорошо.