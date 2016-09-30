Поправить разметку в wordpress

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Системы управления (CMS)Завершен13 заявок220 просмотров
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Ссылку на сайт дам в личку. Пришлите ориентировочную стоимость работы.

WordPress
7 лет назад
serjwl
Сергей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
maximentuss
Максим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад
7 лет назад
$2
1 день
Максим все сделал быстро и четко. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Спасибо за работу. Все отлично.