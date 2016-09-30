Поправить разметку в wordpress

Сайт с самописной админкой и функционалом инет магазина нужно перенести один в один на админку Битрикса, сохранив при это мобильную адаптацию, а также оставить все урлы как они есть сейчас, также нужно оставить наш функционал, который ...
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1. при вставке картинки в статью не работает align. При выборе любого варианта отображается как align нет.
2. в списке статей не отображается название статей.
Ссылку на сайт дам в личку. Пришлите ориентировочную стоимость работы.
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