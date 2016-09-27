Интеграция верстки в Джумлу

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок153 просмотра
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Сайт kts-auto.ru  Сделан новый дизайн и верстка главной страницы - http://kts.redtone.ru/

Нужно верстку внедрить. Сайт на Джумла 2.5 + YJSG Framework

Жду предложения с ценой и сроками.

7 лет назад
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад