Нужно сделать такой же внешний вид досок объявлений

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки215 просмотров
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У меня движок Tamaranga. 

Посмотреть демо движка: 

http://do2.tamaranga.com 

Ваш email: [email protected] 

Пароль: 9rwWd8GgpML1 

Мне нужно сделать такой же вид как на этом сайте ylino.ru 

7 лет назад
Rahmukov
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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