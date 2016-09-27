Как-то странно работают ранги и медали в компоненте AlphaUserPoints. Иногда правильно начисляются, иногда не начисляются вовсе. Ну а чтобы точно начислились - необходимо нажимать на кнопку в панели управления компонентом: перерасчет баллов. Задача: поправить код так, ...
Нужно сделать такой же внешний вид досок объявлений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня движок Tamaranga.
Посмотреть демо движка:
Ваш email: [email protected]
Пароль: 9rwWd8GgpML1
Мне нужно сделать такой же вид как на этом сайте ylino.ru
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