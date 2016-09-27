Натянуть на битрикс и настроить функционал

$50
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки120 просмотров
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Необходимо натянуть на битрикс и настроить функционал

Одна из сверстанных страниц ( http://oc.wgltest.tk/additional/index.html)

7 лет назад
Maestro8989
Евгений 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов