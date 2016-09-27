На сайте wordPress пропал фон, срочно исправить

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок227 просмотров
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В общем все в заголовке, и желательно обновить до последней версии (сейчас WordPress 4.5.4)

WordPress
7 лет назад
alix
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vasilyzyuk
Василий 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 отзывов(-1)
7 лет назад
$5
1 день
Положительные эмоции, то что требовалось сделано моментально и без лишних вопросов. Буду иметь дело и в дальнейшем.
Хороший заказчик. Задача ясна. Рекомендую к сотрудничеству. Моментальная оплата после выполненной работы!