bloodman108

Отличный заказчик. Четкое понимание что необходимо сделать, подробно составленное ТЗ, оперативная коммуникация в любое время дня и ночи. С оплатами никаких проблем нету, всегда все четко и как было оговорено. Вообщем отличный заказчик, рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.