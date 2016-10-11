bloodman108

Отзывы заказчиков
$25
9 баллов
8 лет назад
WordPress
Работаем не первый раз. Задание выполнено на отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Работал не первый раз. Четкое техническое задание, хорошая коммуникация, по оплате никогда проблем не было.
$90
10 баллов
8 лет назад
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Отличный исполнитель. Задние выполнил качественно и в срок, быстрая коммуникация. Буду обращаться еще. Рекомендую, как опытного профессионала.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое понимание что необходимо сделать, подробно составленное ТЗ, оперативная коммуникация в любое время дня и ночи. С оплатами никаких проблем нету, всегда все четко и как было оговорено. Вообщем отличный заказчик, рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$40
10 баллов
9 лет назад
Отличная работа. Сделал все четко и правильно. Программист обладает отличным мышлением, знает принципы ооп, патерны. Всем рекомендую и буду обращаться сам.
Ответный отзыв
Очень порядочный работодатель. Задание поставлено четко, на все вопросы отвечает оперативно. Оплачивает в срок.