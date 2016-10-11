bloodman108

Дмитрий Самойленко bloodman108

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
$25
9 баллов
8 лет назад
Оптимизация мобильной версии (wordpress)
WordPress
Работаем не первый раз. Задание выполнено на отлично. Рекомендую!
Отличный заказчик. Работал не первый раз. Четкое техническое задание, хорошая коммуникация, по оплате никогда проблем не было.
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Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
$90
10 баллов
8 лет назад
Доработка сайта, очистка, CMS - WordPress
WordPress
Отличный исполнитель. Задние выполнил качественно и в срок, быстрая коммуникация. Буду обращаться еще. Рекомендую, как опытного профессионала.
Отличный заказчик. Четкое понимание что необходимо сделать, подробно составленное ТЗ, оперативная коммуникация в любое время дня и ночи. С оплатами никаких проблем нету, всегда все четко и как было оговорено. Вообщем отличный заказчик, рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
9 лет назад
ТЗ на настройку Contact Form
Отличная работа. Сделал все четко и правильно. Программист обладает отличным мышлением, знает принципы ооп, патерны. Всем рекомендую и буду обращаться сам.
Очень порядочный работодатель. Задание поставлено четко, на все вопросы отвечает оперативно. Оплачивает в срок.
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